Kokowääh 2, F4LKENB3RG, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Sat.1, Kokowääh 2, Komödie

Charmeur Henry (Til Schweiger) startet eine Karriere als Filmproduzent und ist inzwischen mit Katharina (Jasmin Gerat) sesshaft geworden. Doch in der Beziehung kriselt es und Katharina zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Dafür macht sich Tristan (Samuel Finzi) nun bei Henry im Loft breit, weil seine Frau ihn gerade verlassen hat. Im Job kommt Henry dann obendrein ein egozentrischer Jungschauspieler (Matthias Schweighöfer) in die Quere. Schnell regiert das Chaos, und in all dem Tohuwabohu verliebt sich die kleine Magdalena auch noch zum ersten Mal.