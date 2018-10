Der Verurteilte beschaffte sich in Hamburg Kokain zu einem Preis von 40 Euro pro Gramm, mit der Absicht es in München für 60 bis 70 Euro zu verkaufen. In einem Schließfach am Ostbahnhof lagerte er dann ab dem 19. August 2017 nach Gerichtsangaben 589,30 Gramm Kokain und fing mit der Ausgabe von Probemengen an mögliche Abnehmer an.