Kohlrabi, Champignons und mehr Drei gesunde Kreationen mit Mai-Gemüse

Maischolle mit Frühlingsgemüse

Zutaten für vier Portionen: 4 Schollen je 250 g (bratfertig), 500 g Kartoffeln (klein, festkochend), 200 g Bundmöhren, 100 g Zuckerschoten, 150 g Kohlrabi, 100 g Frühlingszwiebeln, 50 g Zwiebeln (rot), 400 g Erbsenschoten, 250 ml Öl, 200 ml Gemüsefond, 5 EL Essig, 1 EL Senf (mittelscharf), Schnittlauch, Kerbel, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Pellkartoffeln zubereiten, in dünne Scheiben schneiden. Möhren putzen, halbieren und schräg in dünne Scheiben schneiden. Kohlrabi schälen, in dünne Scheiben schneiden, vierteln. Zuckerschoten entfädeln und einmal schräg durchschneiden. Rote Zwiebeln putzen, in Spalten teilen, die Frühlingszwiebeln ebenso. Erbsen palen.

4 EL Öl im Topf erhitzen, Kohlrabi und Möhren darin andünsten. 4 EL Wasser zugeben, salzen und in geschlossenem Topf acht Minuten bei Mittelhitze dünsten. Frühlingszwiebeln, Zuckerschoten, Erbsen nach fünf Minuten zugeben. Gemüse, Kartoffelscheiben und rote Zwiebeln in eine Schüssel geben. Den Fond mit Essig, Öl, Senf, Pfeffer und Salz verrühren und mit dem Gemüse mischen. Kräuter hacken. Schollen trockentupfen, würzen, drei Minuten bei starker Hitze braten. Kräuter unter den Gemüsesalat mischen, garnieren und mit den Schollen anrichten.