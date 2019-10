In der Nacht auf Dienstag schlich sich der Täter in die Filiale der Stadtsparkasse in der Neustifter Straße. Er schloss seinen Laptop an die Elektronik des Automaten an und versuchte sich so in das System zu hacken, um an das Geld zu kommen, ohne den Sicherheitsalarm auszulösen. Ob der Täter erfolgreich war und wie viel Geld er tatsächlich erbeutet hat, ist laut Polizei bisher noch nicht geklärt.