"Ich denke, wir könnten der Polizei und den Behörden viel Arbeit ersparen, indem wir in Regensburg oder Bayern oder Deutschland Marihuana dekriminalisieren würden", sagt Mosher in seinem Wahlkampfvideo, das er in dieser Woche auf Facebook ins Netz stellte. Das beschert ihm erwartungsgemäß einige "Gefällt mir"-Klicks und auch Zuspruch in den Kommentaren. "Wenigstens einer in der CSU, der die ideologische Verfolgung in Frage stellt", ist da zu lesen.