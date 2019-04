Königliches Osterschlemmen Osterkuchen: Die besten Ideen für jeden Geschmack

Ebenfalls sehr beliebt zu Ostern ist die Pistazien-Torte mit den ersten Himbeeren oder Erdbeeren der Saison - so holen Sie sich mit ihrem Osterkuchen den Frühling direkt auf den Tisch! Bei kleinen Gästen kommt die Ostertorte im Mini-Format besonders gut an, unser Tipp: Vanille- oder Schoko-Cupcakes mit Häschen-Ohren.

Internationale Osterkuchen

Ein Ostern ohne ihren traditionellen Osterkuchen kommt für die meisten Italiener nicht in Frage. Der Pastiera Napoletana besteht aus einer saftigen Weizenfüllung, einem zarten Mürbteig und Ricotta. Seinen unverkennbaren Duft verdankt der traditionelle Osterkuchen den kandierten Früchten und Orangenwasser. Auch in England und Irland gibt es Früchtekuchen zu Ostern, hier wird an den Feiertagen der Simnel Cake serviert - eine Tradition, die selbstverständlich auch von den Royals gepflegt wird. In Griechenland gibt es den Tsoureki, einen schlichten Hefekranz, der mit einem roten Osterei in der Mitte verziert wird.