Kölns Strafbank-König Pinizzotto stichelt vor seiner Rückkehr gegen den EHC

Er ist der unumstrittene Meister der Provokation: Strafbankkönig Steve Pinizzotto. Und so postete der Stürmer der Kölner Haie vor seinem ersten Spiel an alter Wirkungsstätte in München, wo der 34-Jährige die vergangenen drei Spielzeiten für den EHC Red Bull München seine Spiel- und Kampfkunst präsentiert hatte, auf Instagram ein Foto: "Off to the rats nest."