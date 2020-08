Wontorra geht davon aus, dass das Gift als Köder absichtlich ausgelegt wurde: "Das war ein gezielter Giftanschlag. Wie kommt so eine große Menge Süßstoff in das Gebüsch vor unserem Haus?" Seine Hündin habe rund 120g Xylitol verschluckt. Wontorra will den mutmaßlichen Täter zur Rechenschaft ziehen und setzte 5.000 Euro Belohnung für Hinweise von Zeugen aus.