München - Ich arbeite als Küchenchef im Restaurant Garden im Hotel Bayerischer Hof. Vor Corona war mein Alltag sehr geregelt. Ich kam so kurz vor halb zwölf in die Küche, habe erst einmal meinen Rundgang gemacht und bin dann anschließend zum Morgenmeeting mit den anderen Abteilungsleitern der Gastronomie im Bayerischen Hof gegangen. Danach ging der Mittagsservice im Restaurant los, man ist dann viel unterwegs, hilft, probiert und richtet an.