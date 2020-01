Koch-Castingshow bei Sky Drehstart zu "MasterChef Celebrity": Diese Promis treten an

In elf Episoden müssen die Promis in Team- und Einzelwettbewerben sowie in Duellen ihr kulinarisches Können unter Beweis stellen. Runde um Runde scheiden dann Kandidaten aus, am Ende wartet auf den Sieger die "MasterChef"-Trophäe und ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. In ihren Prüfungen müssen sich die Promis einer hochkarätigen Jury stellen.