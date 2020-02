Knop, Mittermeier, Schröder und Co. "Comedy for Future": 17 Comedians überraschen mit Show für Klimaschutz

Aber natürlich stecken sich die Comedians die Eintrittsgelder der bis zu 15.000 Zuschauer nicht in ihre eigene Tasche. Sie alle verzichten auf ein Honorar. Der Erlös der Veranstaltung wird durch 17 geteilt und an 17 im Sinne der "Agenda 2030" handelnde Projekte, Vereine und Institutionen gespendet. "Mit diesem Event wollen wir zeigen, was Unterhaltung bewirken kann, wenn es um unsere Zukunft geht", sagt TV-Produzent Josef Ballerstaller (68), Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins "Comedy for Future e.V.", der Initiator und Veranstalter des Events.