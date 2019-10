Knapper Sieg über die kämpfenden Frankfurter

Auch wenn die Bayern im zweiten Viertel mit einem schnellen Lauf den Rückstand in eine Führung umwandeln konnten, gelang es ihnen nicht, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. 73:69 für die Gastgeber hieß es zwischenzeitlich wieder, doch am Ende setzte sich ihre größere Klasse gegen die kämpfenden Frankfurter durch. Petteri Koponen, 2007 als erster Finne in der ersten Runde eines NBA-Drafts ausgewählt, traf mit 17 Zählern (darunter fünf Dreier bei fünf Versuchen) für den EuroLeague-Teilnehmer am besten. Drei seiner fünf Dreier warf der Guard in den letzten zehn Spielminuten.