Barcelona - Obwohl die Basketballer des FC Bayern München zeitweise mit 17 Punkten Vorsprung in Führung lagen, haben sie beim FC Barcelona in der Schlussminute einen Auswärtssieg verspielt. Im letzten Viertel drehten die Spanier die Euroleague-Partie und behielten am Freitagabend mit 83:80 (42:41) die Oberhand.