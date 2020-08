Knappe Entscheidung "Promi Big Brother": Claudia Kohde-Kilsch muss gehen

Doch vor dem großen Finale machte vor allem Dauer-Stinkstiefel Senay Gueler (44) Randale. Kaum aufgestanden, motze und schimpfte er, was das Zeug hielt in Richtung Lieblingsfeindin Emmy Russ (21). "Mehr fake geht einfach nicht", attestierte der Szene-DJ und Schauspieler der 21-Jährigen zum Beispiel. Russ hingegen wusste gar nicht, was Guelers Problem mit ihr sei, dennoch behandle er sie wie ein "Stück Scheiße." Sogar Angst habe sie vor ihm.