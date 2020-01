Knapp vor dem Halbfinale Dschungelcamp 2020 - Tag 14: Für Elena Miras ist Schluss

Daniela Büchner: Die nächste Nullnummer?

Claudia packte ihre Sachen, um auszuziehen, Danni und Prince Damien (29) hingegen, um zur Prüfung "Jungle Unchained" anzutreten. Während er sechs Minuten lang in einer mit Schlössern gesicherten und von Ratten bevölkerten Box ausharrte, musste sie in einem Grusel-Hotel die entsprechenden Schlüssel sowie Sterne finden. Ein paar Schlangen in hell ausgeleuchteten Räumen waren für die 41-Jährige jedoch deutlich zu viel. Sie quasselte, schrie und erschreckte sich vor allem, was sich bewegte. Ausgang der Geschichte: Null Sterne und ein Prince Damien, der gute Miene zu bösem Spiel machte.