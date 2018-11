Dehalb ist die Kontrolle im Pflegesystem so schwierig

Kontrollen, wer was wie abrechnet, gibt es aber viel zu wenig, sagt Oberstaatsanwalt Findl. Ein Grund ist: Nur ein Bruchteil aller Patienten bekommt überhaupt einen Einblick in Leistungen, die Ärzte, Pfleger oder Therapeuten den Krankenkassen in Rechnung stellen. Denn 73 Millionen Menschen sind gesetzlich versichert. Abgerechnet wird in der Regel direkt zwischen Arzt und Patient. Im Vergleich: "Nur" 4,44 Millionen Patienten sind privat krankenversichert.