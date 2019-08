Regensburg zählt 3,5 Millionen Tagesbesucher pro Jahr

Auch Regensburg (über 165.000 Einwohner) mit seinem mittelalterlichen Stadtkern ist Welterbestadt – und mit 1.100.392 Übernachtungen von 626.210 Gästen in 2018 extrem beliebt. Dazu kommen geschätzt 3,5 Millionen Tagesbesucher pro Jahr.

Viele von ihnen reisen über den Wasserweg in die Stadt an der Donau – 2016 etwa legten 1.165 Schiffe in Regensburg an. Um die Anlandungen zu reduzieren, haben Stadt, Reedereien und das Ländemanagement Personenschifffahrt mittlerweile eine Obergrenze vereinbart. Zudem prüft die Stadt derzeit die Möglichkeit, über anonymisierte Mobilfunkdaten Besucherströme zu lenken.