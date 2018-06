Mehr Spannung durch Bayerns schweren Auftakt?

Anders als in den Vorjahren, als die Münchner meist einen relativ leichten Saisonstart hatten, gilt es diesmal von Beginn an da zu sein. In der Konstellation mit Kovac als neuem Trainer und der WM im Vorfeld der Bundesliga-Saison scheint für alle neutralen Fans Spannung garantiert zu sein.