Knallgeräusche gemeldet Einsatz an Realschule: Polizei-Großeinsatz in Giesing!

Polizei-Großeinsatz in Giesing! Am Donnerstagmorgen war die Polizei mit einem Großaufgebot an der Städtischen Elly-Heuss-Realschule vor Ort. Mittlerweile ist der Einsatz jedoch beendet, es handelte sich um einen Fehlalarm.