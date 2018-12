Freimann - Diese Beute dürfte sich bald in Luft auflösen: Einbrecher haben in Freimann einen Container aufgebrochen und daraus mehrere Kilo Feuerwerkskörper gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Container in der Muthmannstraße im Zeitraum zwischen dem 24. Dezember (13 Uhr) und 27. Dezember (14.15 Uhr) unbewacht.