Beamte der Inspektion am Hauptbahnhof wurden am Sonntagabend vom Detektiv eines Lebensmittelgeschäfts im Zwischengeschoss gerufen. Der 41-Jährige hatte einen Mann beim Diebstahl von zwei Packungen Käse und einer Packung Knäckebrot beobachtet. Pflichtbewusst sprach der Ladendetektiv den Dieb an und informierte die Polizei.