Auch die Schauspielerin Katerina Jacob konnte sich einen Seitenhieb auf das Werbevideo nicht verkneifen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie sich ebenfalls vor der Kamera "räkelt" - allerdings komplett bekleidet, statt einem schnittigen Sportwagen durfte eine alte Rostbeule als Untergrund herhalten. Ihr Kommentar: "Germanys next Flop Model.. Campaign by Filip Pleinlich". Ihren Followern scheint es zu gefallen, statt eines Shitstorms gab es für die Version von Katerina Jacob zumindest nur positive Kommentare.