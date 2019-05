Nach einem Bericht der "WAZ" ist die Arena in Duisburg für die Partie am 18. Mai gegen den SV Wehen Wiesbaden wegen unbezahlter Rechnungen nicht zugänglich. "Stand heute wird dieses Spiel nicht in Duisburg stattfinden. Ich habe die Arena für den KFC an diesem Tag gesperrt", sagte Dirk Broska, Geschäftsführer der Stadionprojekt-Gesellschaft, der "WAZ".