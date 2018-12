Klinik in London Spice Girls besuchen verletzte Kollegin Mel B im Krankenhaus

"Make it last forever, friendship never ends..." - ganz im Sinne der Songzeile aus ihrer Erfolgssingle "Wannabe" (1996), in der sie die "ewige Freundschaft" beschwören, statteten die Spice Girls ihrer verletzten Bandkollegin Mel B (43) einen Krankenbesuch in London ab. Einen kleinen Eindruck davon, wie der so ablief, vermittelt ein Mini-Videoclip aus dem Krankenzimmer, den die Sängerin auf ihrem Instagram-Account postete.