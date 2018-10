Erlwein sagt, dass die Tiere vom allgemeinen Insektensterben nicht ausgenommen seien: "Wie bei vielen anderen Insekten geht der Gesamtbestand zurück, auch wenn sich einige Wanzenarten ausbreiten."

Von Mexiko nach Deutschland: Auf dem Weihnachtsbaum

Einige wandern tendenziell aus dem Mittelmeerraum nach Norden – das werde schon länger auch bei Libellen- und Schmetterlingsarten beobachtet, so Gerdes. Die Amerikanische Kiefernwanze dagegen gelangte um 1999 auf Weihnachtsbäumen aus Mexiko nach Europa und 2006 nach Deutschland. Sie alle sind für Menschen vollkommen harmlos. "Die überwintern in den Ritzen der Bäume, und im Frühjahr verteilen sie sich in das Laub", sagt Gerdes.

Wer die Tierchen aus der Wohnung bugsieren will, sollte das behutsam machen, mit einem Glas und einem Papier darunter. Denn unter Stress sondern die Insekten ein stinkendes Sekret ab – und werden dann doch zu Recht unangenehmen Mitbewohnern.