Was wäre passiert, wenn es noch länger gedauert hätte - so die Überlegung. "Dann steigen die Herausforderungen überproportional", so Holzer. "Es gibt einen Punkt, an dem wir mit den heutigen Mitteln nicht mehr weiter kommen. Das muss man ganz klar sagen."

Bergdorf in Österreich war von Außenwelt abgeschnitten

Ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung scheint dies jedoch noch nicht ganz vorgedrungen zu sein, so die Kritik der Helfer. "Die glauben immer, da kommt dann schon jemand", so Katastrophenschutzbeauftragter Cermak. Doch wenn Straßen gesperrt sind und schlechte Sicht den Einsatz von Hubschraubern unmöglich macht – "dann sollte man sich schon vorher mal überlegt haben, wann man eigentlich den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat und ob genug Wasser und Lebensmittel im Haus sind."

Die 400 Einwohner eines Bergdorfes in Österreich hatten eine solche Situation jüngst gut gemeistert. "Das Dorf war von der Außenwelt abgeschnitten und hatte über 80 Stunden keinen Strom", erzählt Holzer.

Was bedeutet: keine Heizung, kein Leitungswasser, Telefon, Internet oder Nachrichten. Ob auch München eines Tages solche Szenarien drohen? "Es scheint weit weg zu sein - aber in den letzten 20 Jahren sind Ereignisse eingetreten, die selbst die kühnsten Fantasten nicht angenommen hätten", so Kippnich. Für Ort und Zeit könne man nicht garantieren.

