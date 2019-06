Pro gefahrenem Kilometer überwiegen beim Auto die gesellschaftlichen Kosten mit 6,7 Cent. Jährlich sind das 222 Millionen Euro. Der Radverkehr hingegen erbringt 24 Cent gesellschaftlichen Nutzen, das entspricht 223 Millionen, vor allem durch den Gesundheitsnutzen. Die einzigen gesellschaftlichen Kosten, die hier entstehen, sind Unfallkosten. Die könnten durch eine Verbesserung der Radinfrastruktur und damit mehr Sicherheit im Radverkehr verringert werden.

Würden also mehr Bürger öfter aufs Autofahren verzichten, nützte das allen. "Das zeigt: Mobilitätsentscheidungen sind eben nicht individuell, sondern ein gesamtgesellschaftliches, sozialpolitisches Thema", sagt Ester Scheck.

Das Radl ist noch nicht attraktiv genug

Aktuell sei das Radfahren nicht attraktiv genug, damit die Bürger das umsetzen, so Schürmann. "Die Bürger wollen von A nach B und wählen das Verkehrsmittel, das für sie am angenehmsten ist." Es stelle sich also die Frage: "An welchen Schrauben, muss man drehen?" Die Stadt sollte hier steuernd eingreifen, so Schürmann.

Hier hakt das Bündnis Radentscheid München ein, das sich für eine Verbesserung der Radinfrastruktur einsetzt. Jetzt sei belegt, dass eine Förderung des Radverkehrs auch im Hinblick auf Kosten sinnvoll sei, so Sonja Haider, Bündnis-Sprecherin und ÖDP-Stadträtin. Gudrun Lux, Chefin der Münchner Grünen, betont: "Letztlich profitieren alle, selbst die Autofahrer, es steht ja keiner gerne im Stau."

Es fehlen noch weitere Daten für eine Komplett-Analyse

Die Autoren der Studie empfehlen, diese als Grundlage für genauere Untersuchungen zu nutzen. Denn: Viele Effekte seien in die Erhebung nicht eingeflossen. Etwa Kosten durch Staus, für Infrastruktur, aber auch Einnahmen aus dem ÖPNV und vieles mehr. Man möchte das gerne umsetzen, so Schürmann, es fehlten dazu aber die Daten der Stadt. Diese würden bisher nicht aufgeschlüsselt.

Auch Haider hofft, dass die Stadt nun dranbleibt: In den Niederlanden etwa werde jede Verkehrsmaßnahme, die gebaut wird, mit einer Kostennutzen-Analyse betrachtet, sagt sie.

