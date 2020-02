München - Ein Münchner Polizist konnte am Donnerstag via Telefon zum Lebensretter werden. Am frühen Abend rief eine unter Schock stehende Mutter bei der Polizei an und teilte den Beamten mit, dass ihre kleine Tochter unter akuter Atemnot leidet und ihre Gesichtsfarbe bläulich verfärbt ist.