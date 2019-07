Die Umsiedlung der Tiere bedeute ein Konflikt mit dem Naturschutzgesetz

"Da redet die ganze Republik von Artenschutz, vom Bienensterben, vom Verschwinden der Schmetterlinge – und dann darf ich der Natur hier keinen Raum geben?", wundert sich Grießmeyer. "Ich soll nämlich genau das wegräumen, was für den Artenschutz wichtig ist: den Totholz- und Komposthaufen, die Brennesseln, die die Schmetterlingsraupen brauchen, die nicht heimischen Blumen, obwohl die für die Bienen wichtig sind. Und das Schilf am Teich." Die Berg- und Teichmolche, die Grasfrösche, Erdkröten und Igel könne man ja umsiedeln, habe man ihm gesagt. Grießmeyer: "Das ist doch völlig absurd, da käme ich ja mit dem Naturschutzgesetz in Konflikt, aber das scheint hier keine Rolle zu spielen."

Der Kleingartenverbands-Chef Friedrich Pils, einer der Kontrolleure, hat seinen eigenen Blick auf die Lage: "Wenn der Herr Grießmeyer denkt, er kann den Garten nur als Biotop sehen, dann geht das nicht", sagt er auf AZ-Nachfrage. "Seine Bäume sind zu groß, die Äste hängen auch über den Weg hinaus. In seinem Hochbeet ist gähnende Leere." Dass Grießmeyer jedes Jahr "viele Kilo an Beeren, Äpfeln, Quitten, Indianerbananen, Nashi-Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Pfirsichen, Weintrauben und Kiwis" ernte, wie er sagt, reiche nicht aus.

"Kann man die Ordnung nicht endlich an die neue Welt anpassen?"

Der Gärtnermeister könne "das Schnittgut auch nicht einfach an den Rand seines Gartens schmeißen", für Kompost gebe es schließlich kompakte Schnellkomposter aus Kunststoff. Dass sich darin aber kein Unterschlupf für Igel und andere Tiere bietet? "Das stimmt", sagt Pils, "das ist aber im Kleingarten auch nicht vorgesehen."

In den nächsten Tagen wird dem Gärtnermeister, der in Freimann eine Raritäten- und Bromelienzucht betreibt, ein Schreiben zugehen, in dem er aufgefordert wird, sich an die Gartenordnung zu halten.

Heißt für Grießmeyer: das Ende seines tierischen Idylls – und "Obstbäume mit Stamm ohne Krone. Ich mag das nicht glauben", sagt er. "Die Gartenordnung ist ein Jahrhundert alt. Kann man die nicht endlich an die neue Welt anpassen?"

Lesen Sie auch: Bayern - Strengere Regeln im Umwelt-, Natur- und Artenschutz