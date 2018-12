Silvia Bebe muss diese Nachricht erst einmal verdauen. Viele Details sind noch nicht gar nicht geklärt. Nur so viel verrät sie auf Nachfrage der AZ: "Wir sind dankbar und überwältigt, dass es so viele Herzensmenschen in München gibt." Ob der Einsatz von Ibis Hotels schon die Döner-Flatrate verdient, ist noch unklar. Das Unternehmen verspricht aber schon jetzt die Döner an die Hotelgäste weiterzugeben.