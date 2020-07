NDW-Ikone Markus (60, "Ich will Spaß") und seine Partnerin Yvonne König (49) haben live im Fernsehen "Ja" gesagt. Auf der "Rhein Star" in Assmannshausen, einem Stadtteil von Rüdesheim am Rhein, haben die beiden am Samstagabend geheiratet. Laut Markus sei es das "Traumschiff" der beiden. Übertragen wurde die Trauung zur besten Sendezeit von RTLzwei in der Sendung "Deine Hochezit - Live!" (auch bei "TVNow").