Sendling - Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Mittlere Ring dicht: Gegen halb zwölf Uhr war am Samstag ein Mann mit seinem Mercedes im Brudermühltunnel an der Abfahrt zur Plinganserstraße auf den Fahrbahnteiler aufgefahren und 15 Meter an der Leitplanke entlang gerutscht.