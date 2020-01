Der kleine Nager ist erkennbar an dem markanten Fellmuster am Kopf, das einer "Zorro-Maske" ähnelt – daher trägt der etwa 15 Zentimeter große Verwandte des Siebenschläfers auch den Namen "Zorro". Laut LBV handelt es sich um die in Europa am stärksten zurückgehende Nagetierart. Das Verbreitungsgebiet hat sich in den vergangenen 30 Jahren halbiert.