Kleine Quälgeister Diese Hausmittel halten Stubenfliegen fern

Weniger Fliegen dank richtiger Hygiene

Grundsätzlich gilt: Ein sauberes Zuhause zieht Insekten viel weniger an als ein dreckiges. Vor allem Geschirr, das schon lange darauf wartet, abgespült zu werden, lockt Fliegen an. Wer eine gewisse Grundhygiene an den Tag legt, kann also einem Fliegenansturm vorbeugen. Außerdem sollte der Esstisch krümelfrei und der Biomüll zeitnah entsorgt sein.