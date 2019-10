Klein, rund und voller Energie Das macht Äpfel so gesund

Herbstzeit ist Apfelzeit! Ein guter Grund, sich das heimische Obst mal genauer anzuschauen. Denn wie lautet das englische Sprichwort so schön? "An apple a day keeps the doctor away!" ("Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern"). So gesund sind Äpfel wirklich und diese Unterschiede gibt es bei den verschiedenen Apfelsorten...