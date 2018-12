Klein gegen Groß, Santa Clause, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Die ProSieben Wintergames, Show

Außergewöhnlicher Spitzensport gepaart mit reichlich Nervenkitzel - das sind "Die ProSieben Wintergames" live aus in St. Anton am Arlberg. In der Disziplin "Schnee-Schwalbe" zeigen die Promisportler, was aus PS-starken Ski-Motorrädern beim Massenstart auf der eisigen Rennstrecke und auf der Slalom-Piste herauszuholen ist. Unter anderem treten an: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Paul Janke, Jessica Paszka, Joey Kelly, Jana Julie Kilka, Lucas Cordalis, Miriam Höller und Antonia aus Tirol.