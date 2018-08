Kleidung und Requisiten aus der Serie Jennifer Lopez: "Shades of Blue"-Auktion für Hurrikanofer

Ein Stückchen Jennifer Lopez (49) für den eigenen Kleiderschrank: Die Sängerin und Schauspielerin hat ihre Garderobe und Requisiten aus der Krimiserie "Shades of Blue" zur Auktion freigegeben und das für einen guten Zweck. Wie die 49-Jährige in einem Tweet bekanntgab, wird ein Teil des erzielten Gewinns an das Unidos Desaster Relief and Recovery Program der Hispanic Federation gehen. Die Organisation kümmert sich um die (Langzeit-)Versorgung der Opfer des Hurrikans Maria in Puerto Rico. Zum Tweet veröffentlichte Lopez einen Link zur Auktionsseite.