Klassentreffen, Temptation Island, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Klassentreffen, Improfilm

25 Jahre ist es her, dass sie Abitur gemacht haben oder es hätten machen können - wenn sie nicht vorher abgegangen wären, Ehrenrunden gedreht hätten oder schlichtweg daran gescheitert wären. Nun sehen sie sich beim Klassentreffen wieder: die ehemalige Klassenbeste, das ehemalige Genie, die Ex-Klassengöre und der Ex-Klassen-Arsch. Mittlerweile Mitte 40 stehen sie auf einmal den Leuten gegenüber, mit denen sie sich damals ihr zukünftiges Leben erträumt haben. Doch was ist in der Realität passiert? Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, Charly Hübner, Anja Kling, Jeanette Hain und Nina Kunzendorf.