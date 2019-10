Klasse Auftritt So elegant feiern Jennifer Aniston und Reese Witherspoon Premiere

Jennifer Aniston (50, "Friends") mag es offenbar klassisch: zur Premiere ihrer neuen Serie "The Morning Show" erschien die Schauspielerin ganz elegant in einem schlichten schwarzen Kleid. Die bodenlange Robe betonte die schmale Silhouette der 50-Jährigen und setzte vor allem ihre trainierten Arme bestens in Szene. Ihre Haare trug Aniston offen und leicht gelockt - als wäre sie gerade von einem Bad im Meer gekommen.