Klares Statement auf Twitter Ariana Grande redet erstmals über "giftige Beziehung" zu Mac Miller

Zwei Jahre waren Ariana Grande (24, "Side to Side") und Mac Miller (26, "Dang!") ein Paar. Vor wenigen Wochen dann das überraschende Liebes-Aus, angeblich aufgrund überfüllter Terminkalender und zu wenig Zeit zu zweit. Doch so ganz wollen das die Fans der beiden Musiker scheinbar nicht glauben. Sie greifen die 24-jährige Pop-Sängerin jetzt auf Twitter an und werfen ihr vor, Schuld an der "herzzerreißenden" Trennung sowie dem darauffolgenden Auto-Unfall von Miller zu sein. Dieser lenkte vergangene Woche während einer Suff-Fahrt seinen Mercedes-Benz gegen einen Strommasten und wurde festgenommen.