Klare Worte bei Twitter Ungerechte Strafe? John Legend stellt sich hinter Felicity Huffman

Am Freitag ist das erste Urteil im Rahmen des Uni-Bestechungsskandals gefallen: Schauspielerin Felicity Huffman (56, "Desperate Housewives") muss für 14 Tage ins Gefängnis. Zu kurz, wurden nach der Verkündung einige Stimmen aus der US-Bevölkerung laut. Sie forderten eine härtere Strafe. Sänger John Legend (40, "All of Me") scheint dies nicht verstehen zu können. In einem Tweet machte er nun seine Meinung deutlich: Gefängnis sei keine Lösung.