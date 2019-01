Klare Kampfansage Chris Brown: Verleumdungsklage gegen vermeintliches Missbrauchs-Opfer

Keine Frage, Chris Brown (29, "Questions") hat schon einiges auf dem Kerbholz. Aber ist er auch ein Vergewaltiger? Eine 24-jährige Französin behauptet, der Rapper hätte sie in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar im Mandarin Oriental Hotel in Paris vergewaltigt, woraufhin er am Montag (21. Januar) festgenommen wurde. Gemeinsam mit einem Freund und seinem Bodyguard soll er die Frau in seine Suite gelockt und missbraucht haben.