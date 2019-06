Klare Ansage "Lost"-Reboot? Das sagt Hauptdarstellerin Evangeline Lilly dazu

"Es würde mir überhaupt nicht gefallen"

Und zumindest was Hauptdarstellerin Evangeline Lilly (39, "Ant Man and the Wasp") angeht, ist das auch gut so. Dem Magazin "Entertainment Weekly" antwortete Lilly auf die Frage, ob sie glaube, dass das Insel-Drama neuaufgelegt wird: "Meine ehrliche Antwort ist: Ich hoffe nicht." Sie sei der Meinung, man solle viele TV- und Film-Franchises einfach in Ruhe lassen. Manchmal könne ein Reboot dem Original auch schaden. "Ich denke, das könnte passieren, und es würde mir überhaupt nicht gefallen, wenn das 'Lost' passiert."