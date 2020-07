Klare Ansage der Polizei Hat sich "Glee"-Schauspielerin Naya Rivera an Land gerettet?

Seit letzter Woche sucht die Polizei im kalifornischen Piru-See nach Schauspielerin Naya Rivera (33), die nach einem Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn Josey vermisst wird. Sie ging im See schwimmen und kehrte nicht mehr zurück. Die Polizei vor Ort geht von einem tragischen Unglück aus. Taucher suchen den See weiter ab, doch bisher ohne Erfolg. In Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie trüb das Wasser derzeit ist. Die Suche wird am Montag (13. Juli) fortgesetzt, wie via Twitter mitgeteilt wurde. Am Wochenende wurden die Bemühungen erneut auf das Ufer und das angrenzende Land ausgeweitet, mit eindeutigem Ergebnis.