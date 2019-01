Klare Ansage auf Instagram Ewan McGregor: Tochter Clara beschimpft ihn

Ob sie damit tatsächlich ihren berühmten Vater gemeint hat, behält Clara für sich. Fakt ist jedoch, dass Ewan McGregor seine Frau im Oktober 2017 nach 22 Ehejahren für die Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead (34) verlassen hat, nachdem er sich am Set von "Fargo" in sie verliebt hatte. An der Liebe zu ihrem Vater würde das zwar nichts ändern, dass sie auf der Seite ihrer Mutter steht, machte Clara jedoch im August 2018 in einem Interview mit "The Times" deutlich: "Ich liebe ihn und werde ihn immer lieben. An unserer engen Beziehung wird sich nichts ändern, auch wenn ich absolut nicht damit einverstanden bin, wie das alles vonstattenging."