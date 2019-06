Patrick Hasenhüttl spielte in Österreichs Junioren-Nationalteams

"Patrick passt sowohl sportlich als auch charakterlich perfekt in unser neuformiertes Team. Er hat im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching, dem VfB Stuttgart und beim FC Ingolstadt 04 eine sehr gute Ausbildung bekommen und mit 23 Toren in 82 Regionalliga-Spielen auch seine Klasse im Herrenfußball in den letzten drei Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagt Türkgücü-Kaderplaner Robert Hettich über den neuen Mann im Aufgebot.