Klage wegen übler Nachrede Kesha muss 375.000 Dollar Schadensersatz an Dr. Luke zahlen

Herber Rückschlag für Kesha (32, "Tik Tok"): Die Sängerin muss 375.000 US-Dollar, umgerechnet rund 342.000 Euro, Schadensersatz an ihren ehemaligen Produzenten Dr. Luke (46) zahlen. Das soll aus Gerichtsdokumenten hervorgehen, die der US-Seite "Entertainment Online" vorliegen sollen. Kesha habe eine "unwahre Aussage" gemacht, als sie im Februar 2016 in einer SMS an Lady Gaga (33) behauptet habe, dass Dr. Luke ihre Kollegin Katy Perry (35, "Roar") vergewaltigt haben soll, so die Urteilsbegründung.