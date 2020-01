Das Mädchen war am 30. April 2017 vom U-Bahnhof in Richtung Esplanade unterwegs, es ließ seine Hand auf dem Handlauf "mitlaufen". Die Eltern erklären vor Gericht, dass die Metallrohre des Handlaufs nicht mehr miteinander verbunden gewesen waren. Das nachfolgende offene Rohr habe über das vorhergehende Stück hinausgeragt, so dass das Kind mit dem Zeigefinger in das offene Metallrohr des Anschlussstücks geraten und dort steckengeblieben sei.