Mieterverein reicht Klage ein

Die Modernisierungsmaßnahmen hatte die Max-Emanuel Immobilien GmbH noch schnell angekündigt hat, bevor Anfang 2019 eine mieterfreundlichere Rechtsprechung in Kraft getreten ist: Statt elf Prozent dürfen Vermieter nun nur noch acht Prozent der Kosten auf die Mieter umlegen. Doch beginnen will der Eigentümer mit dem Großteil der Arbeiten erst in zwei Jahren.