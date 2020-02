München - In all seinen 15 langen Richterjahren ist ihm das noch nicht untergekommen, gibt der Vorsitzende Richter Frank Tholl schmunzelnd zu. Aber für alles gibt's ein erstes Mal und so befassen sich die Richter der 15. Zivilkammer des Landgerichts nun also erstmals mit dem Legehennenbetriebsregistergesetz.